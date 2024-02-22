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Росія посилює репресії проти кримських татар — омбудсмен розповів деталі

22 лютого 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія посилює репресії проти кримських татар — омбудсмен розповів деталі
Росіяни та журналістка, правозахисниця, активістка громадського об’єднання "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієва. Фото: "Кримська солідарність"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія посилює репресії проти кримських татар. За його словами, це відбувається напередодні десятих роковин окупації українського півострова.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram у четвер, 22 лютого.

Репресії проти кримських татар

Російські силовики зі зброєю та в масках увірвались у будинок в Джанкої, де мешкає з родиною журналістка, правозахисниця та активістка громадського об’єднання "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієва. 

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Люди біля будинку Зудієвої. Фото: "Кримська солідарність"

Її відвезли у незаконний "Центр протидії екстремізму" в місті Акмесджит. Згодом Зудієву відпустили, однак на неї склали два адміністративні протоколи нібито за "зловживання свободою масової інформації".

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 Журналістка, правозахисниця, активістка громадського об’єднання "Кримська солідарність" Лутфіє Зудієва. Фото: "Кримська солідарність"

Омбудсмен зазначив, що чергові обшуки в Криму є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють поширювати кримінальне законодавство держави-окупанта на захоплену територію

"Укотре закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити протиправні дії Росії, посилити тиск, задля припинення грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України", — наголосив Лубінець.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, учасники партизанського руху "АТЕШ" виявили прибуття великої кількості окупантів до тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих до Джанкою помітили найманців ПВК "Вагнер".

Також партизани знайшли російську військову техніку в селищі Азовське у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

росія
Крим
росіяни
кримські татари
Дмитро Лубінець
омбудсмен

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