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Репресії Путіна перевершили всіх генсеків після Сталіна

22 лютого 2024 23:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Репресії Путіна перевершили всіх генсеків після Сталіна
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом четвертого президентського терміну Володимира Путіна, за найскромнішими підрахунками, переслідування різного роду зазнали 116 тисяч осіб. Це означає, що репресії диктатора Путіна перевершили всіх генеральних секретарів після Сталіна у СРСР.

Про це йдеться у дослідженні видання "Проєкт" у четвер, 22 лютого.

Репресії Путіна

Видання аналізувало кримінальні та адміністративні справи, які були розглянуті судами з 2018 до 2023 року. Ґрунтуючись на даних про осіб, які переслідуються за ключовими статтями (екстремізм, виправдання тероризму, поширення недостовірної інформації, дискредитація армії), було встановлено, що 5613 осіб зазнали кримінального переслідування.

Якщо додати до цього тих, хто відмовився брати участь у військових діях в Україні, а також обвинувачених у державній зраді та шпигунстві, загальна кількість репресованих сягає 11 442 осіб.

Скільки судили людей у період правління Володимира Путіна

У період четвертого терміну Путіна, порівняно з періодом холодної війни, в Росії судили більше людей за шпигунство та розголошення державних секретів. За звинувачення у шпигунстві було залучено 39 осіб, що в середньому становить трохи понад шість осіб на рік, тоді як між 1967 та 1974 роками середня кількість засуджених становила не більше двох осіб на рік.

За звинуваченням у розголошенні державних таємниць за шість років було засуджено 329 осіб, або 54 особи на рік, порівняно з періодом 1967-1974 років, коли в середньому судили трохи понад чотири особи на рік.

Нагадаємо, Володимир Путін досі вірить, що переможе у війні проти України. Також російський лідер сподівається на перемогу Дональда Трампа під час виборів президента Сполучених Штатів Америки.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес проголосувати за надання військової допомоги Україні, бо тільки таким чином, за його словами, можна протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Росія посилює репресії проти кримських татар.

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СРСР
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Йосип Сталін
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Росія

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