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Байден обратился к Конгрессу и сказал, что поможет победить Путина

21 февраля 2024 23:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Байден обратился к Конгрессу и сказал, что поможет победить Путина
Президент США Джо Байден. Фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в очередной раз обратился к Конгрессу. Глава государства призвал парламент проголосовать за оказание военной помощи Украине, потому что только таким образом, по его словам, можно противостоять президенту России Владимиру Путину.

Об этом американский лидер сообщил в Twitter в среду, 21 февраля.

Байден призвал Конгресс проголосовать за помощь Украине

Байден призвал американский парламент проголосовать за законопроект о национальной безопасности, в котором идет речь о выделении помощи для Украины. Президент США убежден, что с помощью Украины можно противостоять Путину.

"Одна из самых мощных вещей, которые мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, — принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину. Сенат его уже принял. И если бы палата проголосовала за это, он тоже прошел бы. Спикер должен объявить голосование", — говорится в сообщении Байдена.

Скриншот сообщения Байдена
Скриншот поста Байдена

Напомним, в Пентагоне заявили, что начнут поставки новой военной помощи для Украины, как только Конгресс примет законопроект о предоставлении оружия. Минобороны США предоставит боеприпасы в сжатые сроки.

Также мы писали о том, что Джо Байден объявил свою готовность встретиться в Белом доме со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Ожидается, что чиновники обсудят законопроект о предоставлении помощи Украине.

Джо Байден
США
война
владимир путин
Конгресс
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Россия

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