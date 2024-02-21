Байден звернувся до Конгресу та сказав, що допоможе перемогти Путіна

Президент США Джо Байден. Фото: DW

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу. Глава держави закликав парламент проголосувати за надання військової допомоги Україні, тому що тільки таким чином, за його словами, можна протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це американський лідер повідомив у Twitter в середу, 21 лютого.

Байден закликав Конгрес проголосувати за допомогу Україні

Байден закликав американський парламент проголосувати за законопроєкт про національну безпеку, в якому йдеться про виділення допомоги для України. Президент США переконаний, що за допомогою України можна протистояти Путіну.

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку й підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби палата проголосувала за це, він теж пройшов би. Спікер має оголосити голосування", — йдеться в повідомленні Байдена.

Скриншот допису Байдена

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що розпочнуть постачання нової військової допомоги для України, як тільки Конгрес ухвалить законопроєкт про надання зброї. Міноборони США надасть боєприпаси у стислі терміни.

Також ми писали про те, що Джо Байден оголосив свою готовність зустрітися у Білому домі зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Очікується, що високопосадовці обговорять законопроєкт про надання допомоги Україні.