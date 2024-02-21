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Путин до сих пор верит, что победит Украину, а Трамп станет президентом США, — The Guardian

21 февраля 2024 23:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин до сих пор верит, что победит Украину, а Трамп станет президентом США, — The Guardian
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент России Владимир Путин до сих пор верит, что победит в войне против Украины. Также российский лидер надеется на победу Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает издание The Guardian в среду, 21 февраля.

Надежды Путина на победу в войне

Западные чиновники выразили мнение, что через два года после начала вторжения в Украину, которое привело к смерти более 500 тысяч человек, Владимир Путин продолжает стремиться к победе и контролю над Украиной.

Они утверждают, что российский президент остается более оптимистичным по сравнению с прошлым годом, чувствуя подъем от неудачи США выделить дополнительные 60 миллиардов долларов на военную поддержку и от ограниченных успехов на поле боя, в том числе захвата города Авдеевка.

"Путин предложил Сергею Шойгу сосредоточиться на успехе в Авдеевке, захваченной после четырехмесячных боев и истощения украинских боеприпасов из-за исчерпания американских запасов. Эксперты оценивают, что Россия имеет преимущество над Украиной в соотношении сил пять к одному на фронте", – пишет The Guardian.

Однако, по мнению чиновников, у Путина нет ясной стратегии на среднесрочную перспективу. Они считают, что Россия не имеет конкретного плана, кроме продолжения военных действий, рассчитывая на то, что их превосходство в живой силе и технике в итоге принесет результаты. 

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом

С минимальными изменениями на поле боя, Путин, вероятно, рассчитывает на возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Трамп, который известен своими периодическими похвалами в адрес Путина, может, по мнению некоторых, отказаться от поддержки Украины.

Напомним, российским оккупантам не хватает собственного производства боеприпасов для войны против Украины. Однако диктатор России Владимир Путин не оставляет надежды покорить страну.

Ранее после смерти российского оппозиционера Алексея Навального 16 февраля в США заговорили о "путинском крыле" Республиканской партии. Такие слухи повлекла за собой неоднозначная реакция экс-президента США Дональда Трампа на смерть заключенного оппозиционера.

США
владимир путин
Дональд Трамп
россияне
военные
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война в Украине
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