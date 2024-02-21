Путін досі вірить, що переможе Україну, а Трамп стане президентом США — The Guardian

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін досі вірить, що переможе у війні проти України. Також російський лідер сподівається на перемогу Дональда Трампа під час виборів президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє видання The Guardian у середу, 21 лютого.

Надії Путіна на перемогу у війні

Західні чиновники висловили думку, що через два роки після початку вторгнення в Україну, яке призвело до смерті понад 500 тисяч людей, Володимир Путін продовжує прагнути перемоги та контролю над Україною.

Вони стверджують, що російський президент залишається оптимістичнішим порівняно з минулим роком, відчуваючи піднесення від невдачі США виділити додаткові 60 мільярдів доларів на військову підтримку та від обмежених успіхів на полі бою, зокрема захоплення міста Авдіївка.

"Путін запропонував Сергію Шойгу зосередитись на успіху в Авдіївці, захопленій після чотиримісячних боїв та виснаження українських боєприпасів через вичерпання американських запасів. Експерти оцінюють, що Росія має перевагу над Україною у співвідношенні сил п'ять до одного на фронті", — пише The Guardian.

Однак, на думку чиновників, Путін не має чіткої стратегії на середньострокову перспективу. Вони вважають, що Росія не має конкретного плану, крім продовження військових дій, розраховуючи на те, що їхня перевага в живій силі та техніці в результаті принесе результати.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому

З мінімальними змінами на полі бою Путін, ймовірно, розраховує на повернення Дональда Трампа до Білого дому. Трамп, який відомий своїми періодичними похвалами на адресу Путіна, може, на думку деяких, відмовитись від підтримки України.

Нагадаємо, російським окупантам не вистачає власного виробництва боєприпасів для війни проти України. Однак, диктатор Росії Володимир Путін не залишає надії підкорити країну.

Раніше після смерті російського опозиціонера Олексія Навального 16 лютого в США заговорили про "путінське крило" Республіканської партії. Такі чутки спричинила неоднозначна реакція експрезидента США Дональда Трампа на смерть ув'язненого опозиціонера.