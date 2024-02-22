Последний рывок — почему Путин активно демонстрирует "крепкое" здоровье и лезет за штурвал Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин в кабине ядерного бомбардировщика. Фото: скриншот с видео REUTERS

На март 2024 года в России планируется проведение президентских выборов. В Кремле решили продемонстрировать крепкое здоровье нынешнего президента и главного кандидата на победу на выборах России Владимира Путина. В четверг, 22 февраля Путин совершил полет на ядерном бомбардировщике Ту-160М, а после этого сел за руль грузовика КАМАЗ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как Кремль демонстрирует избирателям крепкое здоровье Путина

В четверг Путин сел за штурвал стратегического бомбардировщика Ту-160М, а сразу после этого управлял КАМАЗом. Вероятно, такими действиями в Кремле хотят продемонстрировать избирателям, что у 71-летнего президента хорошее здоровье и он сможет управлять страной еще несколько лет.

Полет диктатора на новейшем воздушном судне "Илья Муромец" длился 30 минут. В этот день Путин помимо показательных действий посетил завод в Казани, производящий самолеты. Пока неизвестно, кто именно управлял самолетом, однако на видео видно, что в кабине бомбардировщика был еще один пилот.

После полета президент пересел за руль грузовика КАМАЗ-54901, Путин проехался им по новой платной трассе М12. При этом он продемонстрировал свою способность управлять большим авто и новую автомагистраль, построенную под его руководством.

Вдобавок, после того, как Путин в очередной раз стал кандидатом на пост президента, он несколько раз принимал участие в физических активностях. Накануне, 21 февраля, чтобы доказать свою хорошую физическую подготовку, глава страны играл в фиджитал-флорбол на Играх будущего. Диктатору подавали мячи и он пытался клюшкой забросить их в ворота. Свою регулярную спортивную активность Путин подтвердил и словесно.

"Конечно, я делаю это ежедневно по меньшей мере по два часа, примерно... Чуть больше бывает, потому что там зал, бассейн, все это вместе, душ", — подчеркнул чиновник.

Кроме того, спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что во время праздника Крещения Путин погружался в ледяную прорубь.

"Это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже многие годы", — объяснял тогда Песков.

При этом последние кадры-доказательства купаний президента были опубликованы еще в 2018 году.

Состояние здоровья Путина

Сейчас вокруг состояния здоровья Путина распространяется немало слухов, вероятно, президент своими действиями пытается опровергнуть их. Недавно российский телеграм-канал запустил слухи о смерти Путина, а впоследствии также распространились слухи об ухудшении здоровья диктатора. Новости активно подхватили западные СМИ, и информация распространилась по всему миру.

Слухи опроверг глава ЦРУ Уильям Бернс, который в июле 2022 года заявил, что Путин "даже слишком здоров".

При этом Путин регулярно обращается за медицинской помощью к 60 врачам РФ. Каждую его рабочую поездку сопровождает не менее девяти медиков. Среди них лор Алексей Щеглов и хирург Евгений Селиванов, каждый раз путешествующие с российским лидером.

Напомним, Владимир Путин совершил получасовой полет на новейшем бомбардировщике Ту-160М, способном нести ядерные боеголовки. После полета диктатор подчеркнул, что самолет может быть принят на баланс ВВС РФ.

Также мы писали, что российские пропагандисты активно распространяют дезинформацию о том, что 85% населения временно оккупированных территорий Украины поддерживает Владимира Путина на выборах РФ.