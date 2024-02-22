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Останній ривок — чому Путін активно демонструє "міцне" здоров'я та лізе за штурвал Ту-160М

22 лютого 2024 22:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Останній ривок — чому Путін активно демонструє "міцне" здоров'я та лізе за штурвал Ту-160М
Президент РФ Володимир Путін у кабіні ядерного бомбардувальника. Фото: скриншот з відео REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На березень 2024 року в Росії планується проведення президентських виборів. У Кремлі вирішили продемонструвати міцне здоров'я нинішнього президента та головного кандидата на перемогу на виборах Росії Володимира Путіна. У четвер, 22 лютого Путін здійснив політ на ядерному бомбардувальнику Ту-160М, а після цього сів за кермо вантажівки КАМАЗ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як Кремль демонструє виборцям міцне здоровʼя Путіна

В четвер Путін сів за штурвал стратегічного бомбардувальника Ту-160М, а одразу після цього кермував КАМАЗом. Ймовірно, такими діями в Кремлі хочуть продемонструвати виборцям, що 71-річний президент має гарне здоров'я та зможе керувати країною ще декілька років.

Політ диктатора на новітньому повітряному судні "Ілля Муромець" тривав 30 хвилин. В цей день, Путін окрім показових дій, відвідав завод в Казані, який виробляє літаки. Наразі невідомо, хто саме керував літаком, однак на відео видно, що в кабіні бомбардувальника був ще один пілот. 

Після польоту президент пересів за кермо вантажівки КАМАЗ-54901, Путін проїхався ним по новій платній трасі М12. При цьому він продемонстрував свою здатність кермувати великим авто та нову автомагістраль, побудовану під його керівництвом.

На додаток, після того, як Путін вчергове став кандидатом на пост президента, він кілька разів брав участь у фізичних активностях. Напередодні, 21 лютого, щоб довести свою хорошу фізичну підготовку глава країни грав у фіджитал-флорбол на Іграх майбутнього. Диктатору подавали м'ячі і він намагався ключкою закинути їх у ворота. Свою регулярну спортивну активність Путін підтвердив і словесно.

"Звичайно, я роблю це щодня щонайменше по дві години, приблизно... Трохи більше буває, бо там зал, басейн, все це разом, душ", — наголосив посадовець.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, що під час свята Водохреще Путін занурювався в крижану ополонку.

"Це його не перший такий досвід. Загалом він щороку це робить уже протягом багатьох років", — пояснював тоді Пєсков.

При цьому останні кадри-докази купань президента були опубліковані ще у 2018 році.

Стан здоров'я Путіна

Наразі навколо стану здоров'я Путіна шириться чимало чуток, ймовірно президент своїми діями намагається спростувати їх. Нещодавно російський телеграм-канал запустив чутки про смерть Путіна, а згодом також поширилися чутки про погіршення здоров'я диктатора. Новини активно підхопили західні ЗМІ та інформація розповсюдилася по всьому світу.

Чутки спростував голова ЦРУ Вільям Бернс, який у липні 2022 року заявив, що Путін "навіть надто здоровий".

При цьому, Путін регулярно звертається по медичну допомогу до 60 лікарів РФ. Кожну його робочу поїздку супроводжує щонайменше дев'ять медиків. Серед них лор Олексій Щеглов та хірург Євген Селіванов, які щоразу подорожують із російським лідером.

Нагадаємо, Володимир Путін здійснив півгодинний політ на новітньому бомбардувальнику Ту-160М, який здатний нести ядерні боєголовки. Після польоту диктатор наголосив, що літак може бути прийнятий на баланс ВПС РФ.

Також ми писали про те, що російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію про те, що 85% населення тимчасово окупованих територій України підтримує Володимира Путіна на виборах РФ.

володимир путін
вибори
літак
здоров'я
Росія

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