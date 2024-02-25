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Президент Аргентины заявил, что ожидает возвращения Трампа на пост президента США

25 февраля 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Президент Аргентины заявил, что ожидает возвращения Трампа на пост президента США
Хавьер Милей и Дональд Трамп. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Аргентины Хавьер Милей в воскресенье, 25 февраля, встретился с экс-президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом во время конференции консерваторов у Вашингтона. Аргентинский лидер выразил надежду на возвращение Трампа на пост президента.

Об этом пишет Bloomberg.

Милей встретился с Трампом

В ходе встречи Милей заявил, что надеется на то, что Трамп выиграет президентские выборы в США и возглавит Белый дом снова.

"Ты был очень замечательным президентом, и я надеюсь, что ты им снова станешь", — сказал он.

В то же время экс-президент во время своего выступления вспомнил Милея и похвалил его.

"Президент Аргентины, о котором все говорят, он великий джентльмен. Знаете, он MAGA ("Сделаем Аргентину снова большой". — Ред.). И тогда я понял, что он один из немногих, кто действительно может сделать это хорошо, Сделаем Аргентину" снова большой", — заметил Трамп.

Как пишет издание, визит Милея на конференцию республиканцев вызывает риск ухудшить его отношения с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

Напомним, 24 февраля Трамп победил Никки Гейли на праймериз от республиканцев в Южной Каролине. Результаты голосования — 60% голосов против 40% в пользу Трампа.

Также мы писали, что экс-госсекретарь США Майк Помпео объяснил, стоит ли украинцам бояться переизбрания Трампа. По его словам, даже если он победит на выборах, Америка продолжит вести политику сдерживания тоталитарных лидеров мира, таких, как Путин.

Кроме того, 10 февраля Трамп заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в НАТО, не выполнивших своих финансовых обязательств. Джо Байден отреагировал на такие слова и назвал их "бессмысленными".

США
Дональд Трамп
Аргентина
Хавьер Милей

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