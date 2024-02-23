Арахамія попередив про швидкий розвиток ситуації у разі перемоги республіканців під час виборів

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: скриншот

Нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що невдовзі в Україні події розвиватимуться дуже швидко. Втім, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не бачить великих зрушень, які відбудуться до обрання нового президента. Але у разі перемоги республіканців на виборах справді події можуть розвиватися дуже швидко.

Про це Арахамія розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, у четвер, 22 лютого.

Арахамія про події в Україні та перемогу республіканців

Арахамія розповів, що може зіграти "фактор Трампа", можуть демократи перемогти і від цього все залежатиме.

"Якщо фактор Трампа" спрацює, то, дійсно, події будуть дуже швидкими та непередбачуваними. Ніхто цього не знає, зокрема й росіяни", — сказав Арахамія.

Також політик зазначив, що "фактор Трампа" може бути непередбачуваним, ніхто цього не знає, "тому що на те він і Трамп". При цьому він не виключив можливості надання допомоги Україні.

"З погляду республіканців, вони рішучіші. Ви ж пам'ятаєте, як ми завжди мали подолати цю нерішучість з погляду американців. Республіканці таки кажуть, що давайте потроху давати допомогу", — додав Арахамія.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден заявив про свою готовність до аудієнції у Білому домі зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Вони планують обговорити законопроєкт, який містить у тому числі допомогу для України.

Раніше бізнесмен Дональд Трамп заявив, що у разі свого обрання на пост президента США він планує ініціювати переговори між Україною та Росією.