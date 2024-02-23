Арахамия предупредил о быстром развитии ситуации в случае победы республиканцев на выборах

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: скриншот

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вскоре в Украине события будут развиваться очень быстро. Впрочем, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не видит больших сдвигов, которые произойдут до избрания нового президента. Но в случае победы республиканцев на выборах, действительно, события могут развиваться очень быстро.

Об этом Арахамия рассказал в интервью Натальи Мосейчук в четверг, 22 февраля.

Арахамия про события в Украине и победу республиканцев

Арахамия рассказал, что может сыграть "фактор Трампа", могут демократы победить и от этого все будет зависеть.

"Если фактор Трампа" сработает, то, действительно, события будут очень быстрыми и непредсказуемыми. Никто этого не знает, в том числе и россияне", — сказал Арахамия.

Также политик указал, что "фактор Трампа" может быть непредсказуемым, никто этого не знает, "потому что на то он и Трамп". При этом, он не исключил возможность предоставления помощи Украине.

"С точки зрения республиканцев, они более решительные. Вы ж помните, как мы всегда должны были преодолеть эту нерешительность с точки зрения американцев. Республиканцы все-таки говорят, что давайте понемногу давать помощь", — добавил Арахамия.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил о своей готовности к аудиенции в Белом доме со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Они планируют обсудить законопроект, который содержит, в том числе помощь для Украины.

Ранее бизнесмен Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания на пост президента США, он планирует инициировать переговоры между Украиной и Россией.