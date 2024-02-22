Арахамия выступил против допуска журналистов в Верховную Раду

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: nikvesti.com

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не поддерживает допуск представителей Средств массовой информации к Верховной Раде. По его словам, "будут смеяться до первого прилета".

Об этом Давид Арахамия рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале в четверг, 22 февраля.

Арахамия о присутствии журналистов в Раде

Глава фракции "Слуга народа" отметил важность безопасности журналистов.

"Разведка всегда предупреждает, что Верховная Рада и правительственный квартал могут быть вероятной целью. Оно сейчас смешно. Нам журналисты говорят — это отмазка. А мы говорим — мы же сделали отдельный пресс-центр, туда ходят депутаты, дают все необходимые комментарии", — отметил Арахамия.

Он также выразил недовольство работой медийщиков, фотографировавших частную переписку народных депутатов.

"Мы же довели до абсурда! Когда с такими фотоаппаратами заходят и просто сидят и смотрят в телефон тебе. Ты сидишь 8 часов на этой работе. А там нет вентиляции в этом зале. Там ужасная обстановка", — добавил нардеп.

Напомним, Арахамия рассказал, что в Раде предлагают выдавать военнообязанным сертификат защитника. По его словам, это нужно для "смартмобилизации".

Также мы писали, что Арахамия назвал три пункта в новом законопроекте о мобилизации, которые нужно изменить. Руководство страны хочет сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан.