Арахамія виступив проти допуску журналістів до Верховної Ради

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: nikvesti.com

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтримує допуск представників Засобів масової інформації до Верховної Ради. За його словами, "будуть сміятися до першого прильоту".

Про це Давид Арахамія розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, опублікованому на її YouTube-каналі в четвер, 22 лютого.

Арахамія про присутність журналістів у Раді

Очільник фракції "Слуга народу" наголосив на важливості безпеки журналістів.

"Розвідка завжди попереджає, що Верховна Рада і урядовий квартал можуть бути ймовірною ціллю. Воно зараз смішно. Нам журналісти кажуть — це відмазка. А ми кажемо — ми ж зробили окремий пресцентр, туди ходять депутати, дають усі необхідні коментарі", — зазначив Арахамія.

Він також висловив невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування народних депутатів.

"Ми ж довели до абсурду! Коли з ось такими фотоапаратами заходять і просто сидять і дивляться в телефон тобі. Ти сидиш 8 годин на цій роботі. А там немає вентиляції в цьому залі. Там жахлива обстановка", — додав нардеп.

Нагадаємо, Арахамія розповів, що у Раді пропонують видавати військовозобов'язаним сертифікат захисника. За його словами, це потрібно для "смартмобілізації".

Також ми писали, що Арахамія назвав три пункти в новому законопроєкті про мобілізацію, які треба змінити. Керівництво країни хоче збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.