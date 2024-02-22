Арахамія виступив проти допуску журналістів до Верховної Ради
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтримує допуск представників Засобів масової інформації до Верховної Ради. За його словами, "будуть сміятися до першого прильоту".
Про це Давид Арахамія розповів в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, опублікованому на її YouTube-каналі в четвер, 22 лютого.
Арахамія про присутність журналістів у Раді
Очільник фракції "Слуга народу" наголосив на важливості безпеки журналістів.
"Розвідка завжди попереджає, що Верховна Рада і урядовий квартал можуть бути ймовірною ціллю. Воно зараз смішно. Нам журналісти кажуть — це відмазка. А ми кажемо — ми ж зробили окремий пресцентр, туди ходять депутати, дають усі необхідні коментарі", — зазначив Арахамія.
Він також висловив невдоволення робою медійників, які фотографували приватне листування народних депутатів.
"Ми ж довели до абсурду! Коли з ось такими фотоапаратами заходять і просто сидять і дивляться в телефон тобі. Ти сидиш 8 годин на цій роботі. А там немає вентиляції в цьому залі. Там жахлива обстановка", — додав нардеп.
Нагадаємо, Арахамія розповів, що у Раді пропонують видавати військовозобов'язаним сертифікат захисника. За його словами, це потрібно для "смартмобілізації".
Також ми писали, що Арахамія назвав три пункти в новому законопроєкті про мобілізацію, які треба змінити. Керівництво країни хоче збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.
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