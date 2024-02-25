Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Президент Аргентини заявив, що чекає на повернення Трампа на пост президента США arrow

Президент Аргентини заявив, що чекає на повернення Трампа на пост президента США

25 лютого 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Президент Аргентини заявив, що чекає на повернення Трампа на пост президента США
Хав’єр Мілей та Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у неділю, 25 лютого, зустрівся з експрезидентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час конференції консерваторів біля Вашингтону. Аргентинський лідер висловив сподівання щодо повернення Трампа на пост президента.

Про це пише Bloomberg.

Мілей зустрівся з Трампом

Під час зустрічі Мілей заявив, що сподівається на те, що Трамп виграє президентські вибори в США та очолить Білий дім знову.

"Ти був дуже чудовим президентом, і я сподіваюся, що ти ним знову станеш", — сказав він.

Натомість експрезидент під час свого виступу згадав Мілея та похвалив його.

"Президент Аргентини, про якого всі говорять, він великий джентльмен. Знаєте, він MAGA ("Зробимо Аргентину знову великою". — Ред.). І тоді я зрозумів, що він один з небагатьох, хто справді може зробити це добре, Зробимо Аргентину знову великою", — зауважив Трамп.

Як пише видання, візит Мілея на конференцію республіканців викликає ризики погіршити його стосунки з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 24 лютого Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа. 

Також ми писали, що ексдержсекретар США Майк Помпео  пояснив, чи варто українцям боятись переобрання Трампа. За його словами, навіть якщо він переможе на виборах, Америка продовжить вести політику стримування тоталітарних лідерів світу, таких як Путін.  

Крім того, 10 лютого Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. Джо Байден відреагував на такі слова та назвав їх "безглуздими".

США
Дональд Трамп
Аргентина
Хав'єр Мілей

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі