Президент Аргентини заявив, що чекає на повернення Трампа на пост президента США

Хав’єр Мілей та Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у неділю, 25 лютого, зустрівся з експрезидентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час конференції консерваторів біля Вашингтону. Аргентинський лідер висловив сподівання щодо повернення Трампа на пост президента.

Про це пише Bloomberg.

Мілей зустрівся з Трампом

Під час зустрічі Мілей заявив, що сподівається на те, що Трамп виграє президентські вибори в США та очолить Білий дім знову.

"Ти був дуже чудовим президентом, і я сподіваюся, що ти ним знову станеш", — сказав він.

Натомість експрезидент під час свого виступу згадав Мілея та похвалив його.

"Президент Аргентини, про якого всі говорять, він великий джентльмен. Знаєте, він MAGA ("Зробимо Аргентину знову великою". — Ред.). І тоді я зрозумів, що він один з небагатьох, хто справді може зробити це добре, Зробимо Аргентину знову великою", — зауважив Трамп.

Як пише видання, візит Мілея на конференцію республіканців викликає ризики погіршити його стосунки з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, 24 лютого Трамп переміг Ніккі Гейлі на праймеріз від республіканців у Південній Кароліні. Результати голосування — 60% голосів проти 40% на користь Трампа.

Також ми писали, що ексдержсекретар США Майк Помпео пояснив, чи варто українцям боятись переобрання Трампа. За його словами, навіть якщо він переможе на виборах, Америка продовжить вести політику стримування тоталітарних лідерів світу, таких як Путін.

Крім того, 10 лютого Трамп заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у НАТО, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. Джо Байден відреагував на такі слова та назвав їх "безглуздими".