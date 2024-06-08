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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен госпитализирована после нападения

8 июня 2024 18:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Нападение на премьер Дании Мэтте Фредериксен - она госпитализирована
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Фото: PHILIP DAVALI
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен была доставлена в больницу после нападения. Инцидент произошел, когда глава правительства шла по одной из улиц.

Об этом сообщает DR.

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Как сообщает правительство Дании, инцидент произошел вечером 7 июня на одной из площадей Копенгагена. 39-летний мужчина напал на премьер-министра и нанес ей незначительные повреждения.

Хотя Мэтте Фредериксен не получила серьезных травм, она находилась в шоке. После нападения ее доставили в Rigshospitalet для осмотра и оказания необходимой помощи.

Из-за инцидента премьер-министр отменила свое участие в запланированных мероприятиях в Херлеве, Редовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Ожидается, что нападавшему, которого полиция задержала вчера, сегодня будет избрана мера пресечения.

Подробности о состоянии здоровья Мэтте Фредериксен остаются под контролем медиков, и правительство уверяет, что ее жизни ничего не угрожает.

Полиция продолжает расследование инцидента для выяснения всех обстоятельств нападения и мотивов нападавшего.

Напомним, 15 мая в результате стрельбы возле парламента получил ранения премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Пули попали политику в конечности, грудь и живот. После этого он перенес несколько операций.

По словам словацкого политического активиста Юрия Цинтулы, совершившего нападение на главу правительства, убивать Фицо он не планировал: хотел просто ранить, чтобы тот больше не мог внедрять свою политику.

В начале июня Фицо сделал первое заявление после нападения. Премьер сообщил, что прощает нападавшего и планирует в ближайшее время возвратиться к работе.

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Дания

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