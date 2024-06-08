Напад на прем'єрку Данії Метте Фредеріксен - вона госпіталізована

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Фото: PHILIP DAVALI

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен була доставлена до лікарні після нападу. Інцидент стався, коли очільниця уряду йшла однією з вулиць.

Про це повідомляє DR.

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Як повідомляє уряд Данії, інцидент стався ввечері 7 червня на одній з площ Копенгагена. 39-річний чоловік напав на прем'єр-міністерку та завдав їй незначних пошкоджень.

Хоча Метте Фредеріксен не отримала серйозних травм, вона перебувала у стані шоку. Після нападу її доставили до Rigshospitalet для медичного огляду та надання необхідної допомоги.

Через інцидент прем'єр-міністерка скасувала свою участь у запланованих заходах у Херлеві, Рьодовре, Роскілле, Хольбеку та Слагельсе. Очікується, що нападнику, якого поліція затримала вчора, сьогодні буде обрано запобіжний захід.

Деталі про стан здоров'я Метте Фредеріксен залишаються під контролем медиків, і уряд запевняє, що її життю нічого не загрожує.

Поліція продовжує розслідування інциденту для з'ясування всіх обставин нападу та мотивів нападника.

Нагадаємо, 15 травня внаслідок стрілянини біля парламенту зазнав поранень прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Кулі влучили політику в кінцівки, груди та живіт. Після цього він переніс кілька операцій.

За словами словацького політичного активіста Юрая Цинтули, який скоїв напад на голову уряду, вбивати Фіцо він не планував: хотів просто поранити, аби той більше не міг впроваджувати свою політику.

На початку червня Фіцо зробив першу заяву після нападу. Прем'єр повідомив, що прощає нападника і планує найближчим часом повернутися до роботи.