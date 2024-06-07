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У Копенгагені невідомий напав на прем'єр-міністерку Данії

7 червня 2024 23:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Копенгагені напали на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен — подробиці
Метте Фредеріксен. Фото: walkofthebrave.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У п'ятницю, 7 червня, у Копенгагені скоїли напад на прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. Інцидент стався, коли очільниця уряду йшла однією з вулиць.

Як повідомляє TV2, про це йдеться в заяві канцелярії глави данського уряду.

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Що відомо про напад

У відомстві зазначили, що невідомий чоловік вдарив Фредеріксен, коли та була на площі Кюльторве. Інших подробиць у канцелярії не повідомили. За словами міністра довкілля Данії Магнус Хойніке, Метте Фредеріксен шокована цим нападом.

Нагадаємо, 15 травня внаслідок стрілянини біля парламенту зазнав поранень прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Кулі влучили політику в кінцівки, груди та живіт. Після цього він переніс кілька операцій.

За словами словацького політичного активіста Юрая Цинтули, який скоїв напад на голову уряду, вбивати Фіцо він не планував: хотів просто поранити, аби той більше не міг впроваджувати свою політику.

На початку червня Фіцо зробив першу заяву після нападу. Прем'єр повідомив, що прощає нападника і планує найближчим часом повернутися до роботи.

політики
замах
напад
Копенгаген
Данія

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