В Копенгагене напали на премьер-министра Дании Метте Фредериксен — подробности

Метте Фредериксен. Фото: walkofthebrave.com

В пятницу, 7 июня, в Копенгагене совершили нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Инцидент произошел, когда глава правительства шла по одной из улиц.

Как сообщает TV2, об этом говорится в заявлении канцелярии главы датского правительства.

Читайте также:

Что известно о нападении

В ведомстве отметили, что неизвестный мужчина ударил Фредериксен, когда та была на площади Кюльторве. Других подробностей в канцелярии не сообщили. По словам министра окружающей среды Дании Магнус Хойнике, Метте Фредериксен шокирована этим нападением.

Напомним, 15 мая в результате стрельбы возле парламента получил ранения премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Пули попали политику в конечности, грудь и живот. После этого он перенес несколько операций.

По словам словацкого политического активиста Юрая Цинтулы, который совершил нападение на главу правительства, убивать Фицо он не планировал: хотел просто ранить, чтобы тот больше не мог внедрять свою политику.

В начале июня Фицо сделал первое заявление после нападения. Премьер сообщил, что прощает напавшего и планирует в ближайшее время вернуться к работе.