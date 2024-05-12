Возвращение украинских мужчин-беженцев домой ударит по экономике Польши, — СМИ

Украинские беженцы. Фото: AP

Возвращение военнообязанных беженцев Украине может иметь нежелательные последствия для экономики Польши. Эта инициатива может привести к отъезду тысяч украинцев из Польши, что приведет к потере рабочей силы.

Об этом сообщило издание Forbes в субботу, 11 мая.

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Возвращение мужчин из Польши

Отмечается, что из более чем миллиона украинцев, прибывших в Польшу с начала войны, примерно 371 тысяча — мужчины, которые находятся в призывном возрасте и могут быть мобилизованы. Существует обеспокоенность, что некоторые из этих лиц попытаются избежать возвращения, бежав из Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности Варшавы помочь Украине с вопросом возвращения военнообязанных. Говоря о возможных механизмах помощи, он сказал, что "все возможно".

Пока остается неопределенным, продолжит ли Польша предоставлять временную защиту украинским беженцам после 30 июня, когда истекает текущий срок.

Напомним, Германия начала дискуссии о возможности возвращения украинских мужчин из-за границы.

Ранее правительство Польши продлило временную защиту для украинских беженцев в стране до 30 сентября 2025 года. А в Венгрии заявили, что страна не будет выдавать Украине мужчин-беженцев, независимо от того, являются ли они военнообязанными или нет.