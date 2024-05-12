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Повернення українських чоловіків-біженців додому вдарить по економіці Польщі, — ЗМІ

12 травня 2024 08:38
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Повернення українських чоловіків-біженців додому вдарить по економіці Польщі, — ЗМІ
Українські біженці. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Повернення військовозобов'язаних біженців Україні може мати небажані наслідки для економіки Польщі. Ця ініціатива може призвести до від’їзду тисяч українців з Польщі, що спричинить втрату робочої сили.

Про це повідомило видання Forbes у суботу, 11 травня.

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Повернення чоловіків з Польщі

Відзначається, що з більш ніж мільйона українців, які прибули до Польщі з початку війни, приблизно 371 тисяча — це чоловіки, які знаходяться у призовному віці та можуть бути мобілізовані. Існує занепокоєння, що деякі з цих осіб спробують уникнути повернення, втікши з Польщі.

Міністр оборони Польщі, Владислав Косіняк-Камиш, заявив про готовність Варшави допомогти Україні з питанням повернення військовозобов’язаних. Говорячи про можливі механізми допомоги, він сказав, що "все можливо".

Наразі залишається невизначеним, чи Польща продовжить надавати тимчасовий захист українським біженцям після 30 червня, коли закінчується поточний термін.

Нагадаємо, Німеччина розпочала дискусії щодо можливості повернення українських чоловіків з-за кордону. 

Раніше уряд Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців у країні до 30 вересня 2025 року. А в Угорщині заявили, що країна не видаватиме Україні чоловіків-біженців, незалежно від того, є вони військовозобов'язаним чи ні.

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Україна
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