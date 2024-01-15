Посол Украины в США отметила в Давосе, что не верит в переговоры между Украиной и РФ

Встреча в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова высказала мнение относительно вероятных переговоров между Украиной и Россией. По ее словам, диктатор РФ Владимир Путин не хочет мира.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом она сказала на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе.

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"Странно, что люди верят, что намерения Путина изменятся после всех ударов по Украине, и после того, как он повсюду заявляет, что хочет уничтожить Украину", — подчеркнула Маркарова.

По ее словам, российский диктатор также не реагирует на мирный план Президента Украины Владимира Зеленского.

"Мир можно вернуть быстро, Путин должен уйти из Украины и мир будет быстро", — отметила она.

Посол Украины в США говорит, что вчера, 14 января, был сбит очень ценный российский актив над морем. По ее словам, должно быть еще больше помощи, Пентагон должен предоставить Украине больше оружия. К тому же нужна большая изоляция РФ и секторальные санкции.

Маркарова добавила, что после этого Украина будет действовать еще более активно.

Напомним, в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное пресс-коммюнике. Произошло это сегодня, 15 января, по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии, председателем Совета кантонов и председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии. Они обсудили Формулу мира.

Добавим, аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева назвала причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По ее словам, одним из них было недостаточное количество оружия.