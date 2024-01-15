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Аналітик ISW назвала причини невдалого контрнаступу ЗСУ

15 січня 2024 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Аналітик ISW назвала причини невдалого контрнаступу ЗСУ
Аналітик ISW Наталія Бугайова. Фото: ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE (RUSI)
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугайова назвала причини невдалого контрнаступу Збройних сил України. За її словами, однією з них була недостатня кількість зброї.

Про це кореспонденти Новини.LIVE дізналися на дискусійній панелі Український Дім у Давосі.

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Причини невдалого контрнаступу ЗСУ

"Недостатня кількість зброї у 2023 році стала однією з причин, що контнаступ був неуспішний", — наголосила Бугайова. 

За її словами, Україна має ще одне вікно для звільнення територій. Вона зазначила, що країні потрібно збільшити свої спроможності у повітрі, відокремити поле бою від російських ресурсів.

Бугайова наголосила, що РФ не потрібні ні перемовини, ні припинення війни. 

"Україна і захід завжди обирали мир, доки їм не навʼязали війну. Будь-яке припинення вогню та перемовини — це час на відновлення атак для РФ. Сигнали про перемовини — це частина російської кампанії та зусиль для цього", — додала вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув до Давосу. Він зустрівся із президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій та фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Вони обговорили Формулу миру.

Додамо, у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це сьогодні, 15 січня, за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

війна
зброя
ЗСУ
Швейцарія
контрнаступ ЗСУ
ISW
давос2024

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