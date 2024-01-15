Аналітик ISW назвала причини невдалого контрнаступу ЗСУ
Аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугайова назвала причини невдалого контрнаступу Збройних сил України. За її словами, однією з них була недостатня кількість зброї.
Про це кореспонденти Новини.LIVE дізналися на дискусійній панелі Український Дім у Давосі.
Причини невдалого контрнаступу ЗСУ
"Недостатня кількість зброї у 2023 році стала однією з причин, що контнаступ був неуспішний", — наголосила Бугайова.
За її словами, Україна має ще одне вікно для звільнення територій. Вона зазначила, що країні потрібно збільшити свої спроможності у повітрі, відокремити поле бою від російських ресурсів.
Бугайова наголосила, що РФ не потрібні ні перемовини, ні припинення війни.
"Україна і захід завжди обирали мир, доки їм не навʼязали війну. Будь-яке припинення вогню та перемовини — це час на відновлення атак для РФ. Сигнали про перемовини — це частина російської кампанії та зусиль для цього", — додала вона.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув до Давосу. Він зустрівся із президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.
Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся з головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій та фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Вони обговорили Формулу миру.
Додамо, у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це сьогодні, 15 січня, за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.
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