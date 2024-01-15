Аналитик ISW назвала причины неудачного контрнаступления ВСУ

Аналитик ISW Наталья Бугаева. Фото: ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE (RUSI)

Аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева назвала причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По ее словам, одной из них было недостаточное количество оружия.

Об этом корреспонденты Новини.LIVE узнали на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе.

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Причины неудачного контрнаступления ВСУ

"Недостаточное количество оружия в 2023 году стало одной из причин, что контрнаступление было неуспешным", — отметила Бугаева.

По ее словам, у Украины есть еще одно окно для освобождения территорий. Она отметила, что стране нужно увеличить свои возможности в воздухе, отделить поле боя от российских ресурсов.

Бугаева подчеркнула, что РФ не нужны ни переговоры, ни прекращение войны.

"Украина и запад всегда выбирали мир, пока им не навязали войну. Любое прекращение огня и переговоры — это время на возобновление атак для РФ. Сигналы о переговорах — это часть российской кампании и усилий для этого", — добавила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 января, прибыл в Давос. Он встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии, председателем Совета кантонов и председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии. Они обсудили Формулу мира.

Добавим, в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное пресс-коммюнике. Произошло это сегодня, 15 января, по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.