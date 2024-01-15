Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Аналитик ISW назвала причины неудачного контрнаступления ВСУ arrow

Аналитик ISW назвала причины неудачного контрнаступления ВСУ

15 января 2024 19:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Аналитик ISW назвала причины неудачного контрнаступления ВСУ
Аналитик ISW Наталья Бугаева. Фото: ROYAL UNITED SERVICES INSTITUTE (RUSI)
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева назвала причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По ее словам, одной из них было недостаточное количество оружия.

Об этом корреспонденты Новини.LIVE узнали на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе.

Читайте также:

Причины неудачного контрнаступления ВСУ

"Недостаточное количество оружия в 2023 году стало одной из причин, что контрнаступление было неуспешным", — отметила Бугаева.

По ее словам, у Украины есть еще одно окно для освобождения территорий. Она отметила, что стране нужно увеличить свои возможности в воздухе, отделить поле боя от российских ресурсов.

Бугаева подчеркнула, что РФ не нужны ни переговоры, ни прекращение войны. 

"Украина и запад всегда выбирали мир, пока им не навязали войну. Любое прекращение огня и переговоры — это время на возобновление атак для РФ. Сигналы о переговорах — это часть российской кампании и усилий для этого", — добавила она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 января, прибыл в Давос. Он встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии, председателем Совета кантонов и председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии. Они обсудили Формулу мира.

Добавим, в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное пресс-коммюнике. Произошло это сегодня, 15 января, по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.

война
оружие
ВСУ
Швейцария
контрнаступление ВСУ
ISW
давос2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме