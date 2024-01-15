Деякі країни хочуть бачити РФ у Давосі — з якою метою

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

У Давосі деякі незахідні країни виступають за залученість Росії до процесу обговорення закінчення війни в Україні. Партнери нашої держави відповіли, що країни, які розвиваються і мають зв'язки з Росією, повинні використати свій вплив на Москву.

Про це повідомляє Financial Time.

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У матеріалі вказується, що декілька незахідних країн у Давосі виступили за долученість Росії до переговорів щодо закінчення війни в України. Натомість західні партнери України відповіли, що країни, які розвиваються і мають зв'язки з Росією, повинні використати свій вплив на Москву. Вони повинні показати, що її вторгнення порушує статут ООН і підриває глобальну безпеку.

Видання пише, що активну участь у зустрічі представників країн так званого Глобального Півдня, які підтримують дипломатичні відносини з Росією, західні офіційні особи сприйняли як позитивний сигнал.

Раніше "Укрінформ" повідомляв, що думку про залученість РФ, висловив на пресконференції у Давосі федеральний радник, член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс, один із співорганізаторів четвертої зустрічі радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав світу щодо реалізації української Формули миру.

"Швейцарія завжди вітала план з 10 пунктів. Водночас розважливе ставлення до нього означає, що ми маємо план, представлений однією з держав, які перебувають у війні… Тим чи іншим чином нам потрібно буде знайти шлях, щоб долучити Росію, оскільки не буде жодного миру без того, щоб Росія мала сказати своє слово", — сказав швейцарський дипломат.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація.