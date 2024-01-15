Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Некоторые страны хотят видеть РФ в Давосе — с какой целью arrow

Некоторые страны хотят видеть РФ в Давосе — с какой целью

15 января 2024 09:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Некоторые страны хотят видеть РФ в Давосе — с какой целью
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Давосе некоторые незападные страны выступают за вовлечение России в процесс обсуждения окончания войны в Украине. Партнеры нашего государства ответили, что развивающиеся страны, имеющие связи с Россией, должны использовать свое влияние на Москву. 

Об этом сообщает Financial Time.

Читайте также:

Вовлеченность РФ в обсуждения в Давосе: кто выступает "за"

В материале указывается, что несколько незападных стран в Давосе выступили за присоединение России к переговорам по окончании войны в Украине. Западные партнеры Украины ответили, что развивающиеся страны, имеющие связи с Россией, должны использовать свое влияние на Москву. Они должны показать, что ее вторжение нарушает устав ООН и подрывает глобальную безопасность.

Издание пишет, что активное участие во встрече представителей стран так называемого Глобального Юга, поддерживающих дипломатические отношения с Россией, западные официальные лица восприняли как положительный сигнал.

Ранее "Укрінформ" сообщал, что мнение о привлечении РФ высказал на пресс-конференции в Давосе федеральный советник, член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис, один из соорганизаторов четвертой встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств мира по реализации украинской Формулы мира.

"Швейцария всегда приветствовала план из 10 пунктов. В то же время благоразумное отношение к нему означает, что мы имеем план, представленный одним из находящихся в войне государств... Тем или иным образом нам нужно будет найти путь, чтобы присоединить Россию, поскольку не будет ни одного мира без того, чтобы Россия должна сказать свое слово", — сказал швейцарский дипломат.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Среди участников — 81 страна и международная организация.

переговоры
Давос
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме