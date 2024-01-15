Некоторые страны хотят видеть РФ в Давосе — с какой целью

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

В Давосе некоторые незападные страны выступают за вовлечение России в процесс обсуждения окончания войны в Украине. Партнеры нашего государства ответили, что развивающиеся страны, имеющие связи с Россией, должны использовать свое влияние на Москву.

Об этом сообщает Financial Time.

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В материале указывается, что несколько незападных стран в Давосе выступили за присоединение России к переговорам по окончании войны в Украине. Западные партнеры Украины ответили, что развивающиеся страны, имеющие связи с Россией, должны использовать свое влияние на Москву. Они должны показать, что ее вторжение нарушает устав ООН и подрывает глобальную безопасность.

Издание пишет, что активное участие во встрече представителей стран так называемого Глобального Юга, поддерживающих дипломатические отношения с Россией, западные официальные лица восприняли как положительный сигнал.

Ранее "Укрінформ" сообщал, что мнение о привлечении РФ высказал на пресс-конференции в Давосе федеральный советник, член Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис, один из соорганизаторов четвертой встречи советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств мира по реализации украинской Формулы мира.

"Швейцария всегда приветствовала план из 10 пунктов. В то же время благоразумное отношение к нему означает, что мы имеем план, представленный одним из находящихся в войне государств... Тем или иным образом нам нужно будет найти путь, чтобы присоединить Россию, поскольку не будет ни одного мира без того, чтобы Россия должна сказать свое слово", — сказал швейцарский дипломат.

Напомним, 14 января в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира. Среди участников — 81 страна и международная организация.