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Посол України в США зазначила у Давосі, що не вірить у перемовини між Україною та РФ

15 січня 2024 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол України в США зазначила у Давосі, що не вірить у перемовини між Україною та РФ
Зустріч у Давосі. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висказала думку щодо ймовірних переговорів між Україною та Росією. За її словами, диктатор РФ Володимир Путін не хоче миру.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це вона сказала на дискусійній панелі Український Дім у Давосі.

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Перемовини з боку Москви

"Дивно, що люди вірять, що наміри Путіна зміняться після всіх ударів по Україні і після того, як він повсюди заявляє, що хоче знищити Україну", — наголосила Маркарова.

За її словами, російський диктатор також не реагує на мирний план Президента України Володимира Зеленського. 

"Мир можна повернути швидко, Путін має піти з України, і мир буде швидко", — зазначила вона.

Посол України в США каже, що вчора, 14 січня, було збито дуже цінний російський актив над морем. За її словами, має бути ще більше допомоги, Пентагон повинен надати України більше зброї. До того ж потрібна більша ізоляція РФ та секторальні санкції.

Маркарова додала, що після цього Україна діятиме ще активніше. 

Нагадаємо, у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це сьогодні, 15 січня, за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій та фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Вони обговорили Формулу миру.

Додамо, аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугайова назвала причини невдалого контрнаступу Збройних сил України. За її словами, однією з них була недостатня кількість зброї.

США
війна
володимир путін
ЗСУ
посол
Швейцарія
Україна
Оксана Маркарова
давос2024

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