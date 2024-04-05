Польские фермеры частично разблокировали один КПП для грузовиков

Польские бастующие и заблокированный грузовик. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Польские фермеры-забастовщики частично возобновили движение украинских грузовиков через границу Украины и Польши. Речь идет о КПП "Рава-Русская-Гребенне" во Львовской области.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

Где частично проедут грузовики

По словам пограничников, данная информация до них дошла от пограничной охраны Польши. Митингующие будут пропускать ежесуточно по 15 пустых фур.

"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков. Просим перевозчиков учесть эту информацию и следить за уведомлением от Укртрансбезопасности об очередности заезда в пункт пропуска", — говорится в сообщении.

Источник: Telegram ГНСУ

Напомним, что 2 апреля польские фермеры решили возобновить блокировку пункта пропуска "Долгобычув-Угринов" для украинских грузовиков. Это произошло вскоре после временного прекращения протестов во время Пасхальных праздников.

Также мы писали, что Украина на пути решения вопроса с польскими фермерами.

В то же время не так давно польские пограничники поднялись по тревоге из-за стада овец, которое перешло польско-украинскую границу.