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Польські фермери частково розблокували один КПП для вантажівок

5 квітня 2024 23:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Польські фермери частково розблокували один КПП для вантажівок
Польські страйкарі та заблокована вантажівка. Фото ілюстративне: РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Польські фермери-страйкарі частково відновили рух українських вантажівок через кордон України та Польщі. Мова йде про КПП "Рава-Руська-Гребенне" у Львівській області.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

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За словами прикордонників, ця інформація до них дійшла від прикордонної охорони Польщі. Мітингарі пропускатимуть щодоби по 15 порожніх фур.

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок. Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску", — йдеться в повідомленні. 

Польські фермери частково розблокували один КПП для вантажівок
Джерело: Telegram ДПСУ

Нагадаємо, що 2 квітня польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" для українських вантажівок. Це сталося незабаром після тимчасового припинення протестів під час Великодніх свят. 

Також ми писали про те, що Україна на шляху вирішення питання з польськими фермерами. 

Водноча не так давно польські прикордонники піднялися за тривогою через отару овець, яка перейшла польсько-український кордон. 

Польща
кордон
КПП
Україна
прикордонники
ДПСУ

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