Польські фермери відновлюють блокаду пункт пропуску "Угринів"

Вантажівки на кордоні. Фото: Міністерство розвитку громад\Facebook

Польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув" - "Угринів" для українських вантажівок. Це сталося незабаром після тимчасової припинки протестів під час Великодніх свят.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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Блокування пункту пропуску

українські прикордонники отримали повідомлення від колег із Польщі про відновлення блокування польськими фермерами з 2 квітня, починаючи з 09:00.

Згідно з наданими відомостями, пропуск вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Угринів" буде обмежено — на виїзд з Польщі дозволено лише по 3 вантажівки на 6 годин, а в бік Польщі — лише по 1 вантажівці на добу. Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів здійснюватиметься в звичайному порядку.

Таким чином, станом на ранок 2 квітня, заблокованими для українських вантажівок є три напрямки: пункти пропуску "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська". Протягом Великодніх свят польські протестувальники тимчасово припинили свої дії, але зараз знову відновили блокаду.

Нагадаємо, що черги на кордоні України у вівторок, 2 квітня, зафіксували на кількох пунктах пропуску. Крім того, при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови звертайте увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах.

Також ми писали про те, що Україна на шляху вирішення питання з польськими фермерами.