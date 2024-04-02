Польские фермеры возобновляют блокаду пункта пропуска "Угринов"

Грузовики на границе. Фото: Министерство развития громад\Facebook

Польские фермеры решили возобновить блокировку пункта пропуска "Долгобычев" — "Угринов" для украинских грузовиков. Это произошло вскоре после временной остановки протестов во время Пасхальных праздников.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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Блокировка пункта пропуска

Украинские пограничники получили сообщение от коллег из Польши о возобновлении блокирования польскими фермерами со 2 апреля, начиная с 09:00.

Согласно предоставленным сведениям, пропуск грузовых транспортных средств через пункт пропуска "Угринов" будет ограничен — на выезд из Польши разрешено только по три грузовика за 6 часов, а в сторону Польши — только по 1 грузовику в сутки. Пропуск легковых транспортных средств и автобусов будет производиться в обычном порядке.

Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля заблокированными для украинских грузовиков три направления: пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская". В Пасхальные праздники польские протестующие временно прекратили свои действия, но сейчас снова возобновили блокаду.

Напомним, что очереди на границе Украины во вторник, 2 апреля, зафиксировали на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы обращайте внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Также мы писали, что Украина на пути решения вопроса с польскими фермерами.