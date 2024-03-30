Україна на шляху вирішення питання з польськими фермерами — Висоцький

Протести польських фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: DW

Україна та Польща намагаються вирішити спірні питання та налагодити майбутню співпрацю. Востаннє фактично вперше відбулася широка, відверта і фахова дискусія.

Про це повідомив Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі Ми-Україна.

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Після тривалих зустрічей та дискусій з представниками профільних асоціацій з обох сторін, відбулася широка та відверта дискусія, яка створила підґрунтя для співпраці та домовленостей. Висоцький підкреслив важливість прямого діалогу та участі виробників обох країн у цьому процесі, що вперше відбулось на такому рівні.

"Це дуже важливо, що дійсно був прямий діалог. Самі перемовини тривали понад 5 годин, і це була не просто політична зустріч, адже в ній брали участь представники виробників з обох сторін. Це вперше, коли така широка, відверта, профільна і фахова дискусія відбулася між обома країнами", — зазначив він.

Висоцький також наголосив, що обидві сторони розуміють важливість співпраці та домовленостей для досягнення кращого результату. Наступна зустріч між асоціаціями запланована на 5 квітня, а широка дискусія, що розглядатиме параметри співпраці — на середину-другу половину квітня.

"Це завдання на квітень. Буде все робитися, щоб максимально швидко в межах наступних перших тижнів квітня це реалізувати", — додав Тарас Висоцький.

Нагадаємо, що Україна та Польща наближаються до знаходження компромісного рішення після інтенсивних переговорів між главами урядів обох країн. Голова польського уряду Дональд Туск підкреслив прогрес у вирішенні проблем агроімпорту та автоперевезень.

Також ми писали про те, що на початку березня польські фермери влаштували масштабні протести у Варшаві. Вони вимагали повної блокади агропродукції з України. Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.