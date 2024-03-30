Украина на пути решения вопроса с польскими фермерами — Высоцкий

Протесты польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: DW

Украина и Польша пытаются решить спорные вопросы и наладить будущее сотрудничество. Последний раз фактически впервые состоялась широкая, откровенная и профессиональная дискуссия.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире ''Мы-Украина''.

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После продолжительных встреч и дискуссий с представителями профильных ассоциаций с обеих сторон состоялась широкая и откровенная дискуссия, которая создала основу для сотрудничества и договоренностей. Высоцкий подчеркнул важность прямого диалога и участия производителей обеих стран в этом процессе, впервые прошедшем на таком уровне.

"Это очень важно, что действительно был прямой диалог. Сами переговоры продолжались более 5 часов, и это была не просто политическая встреча, ведь в ней принимали участие представители производителей с обеих сторон. Это впервые, когда такая широкая, откровенная, профильная и профессиональная дискуссия состоялась между обеими странами", — отметил он.

Высоцкий также отметил, что обе стороны понимают важность сотрудничества и договоренностей для достижения лучшего результата. Следующая встреча между ассоциациями запланирована на 5 апреля, а широкая дискуссия, которая будет рассматривать параметры сотрудничества — на середину-вторую половину апреля.

"Эта задача на апрель. Будет все делаться, чтобы максимально быстро в рамках следующих первых недель апреля это реализовать", — добавил Тарас Высоцкий.

Напомним, что Украина и Польша близятся к компромиссному решению после интенсивных переговоров между главами правительств обеих стран. Глава польского правительства Дональд Туск подчеркнул прогресс в решении проблем агроимпорта и автоперевозок.

Также мы писали, что в начале марта польские фермеры устроили масштабные протесты в Варшаве. Они потребовали полной блокады агропродукции из Украины. Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.