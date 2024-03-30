Польські прикордонники піднялися за тривогою через овець — що сталося

Вівця, що перетнула кордон. Фото: RMF 24

Стадо овець перейшло польсько-український кордон, що змусило польських прикордонників піднятися за тривогою. Зазначається, що тварини вже повернулися до власника.

Про це повідомило видання RMF 24 у суботу, 30 березня.

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Вівці перетнули польсько-український кордон

Вночі біля контрольно-пропускного пункту "Корчова-Краківець" пристрої зафіксували рух об’єктів біля кордону. На моніторах було ідентифіковано стадо овець. Вони перейшли кордон і почали випасатися на українській території. Прикордонники, обізнані з місцевістю та її жителями, повідомили власника овець. Завдяки вигукам господаря, стадо невдовзі повернулося до Польщі.

Підполковник Прикордонної служби Пйотр Закелаж заявив, що "врешті-решт, тварини були повернуті до вольєру".

Прикордонник додав, що менше ніж за два тижні до цього, овець вже бачили на прикордонній території, але тоді вони не наважилися перейти кордон.

Нагадаємо, що на Одещині викрили водія, що допомагав у втечі призовників за кордон.

Раніше ми писали, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.