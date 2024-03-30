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Польские пограничники поднялись по тревоге из-за овец — что произошло

30 марта 2024 16:38
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Бригадир София
редактор
Польские пограничники поднялись по тревоге из-за овец — что произошло
Овца, пересекшая границу. Фото: RMF 24
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Стадо овец перешло польско-украинскую границу, что заставило польских пограничников подняться по тревоге. Отмечается, что животные уже вернулись к владельцу.

Об этом сообщило издание RMF 24 в субботу, 30 марта.

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Ночью возле контрольно-пропускного пункта "Корчева-Краковец" устройства зафиксировали движение объектов у границы. На мониторах было идентифицировано стадо овец. Звери перешли границу и начали пастись на украинской территории. Пограничники, знакомые с местностью и ее жителями, сообщили владельцу овец. Благодаря возгласам хозяина стадо вскоре вернулось в Польшу.

Подполковник Пограничной службы Петр Закелаж заявил, что "в конце концов, животные были возвращены в вольер".

Пограничник добавил, что менее чем за две недели до этого овец уже видели на приграничной территории, но тогда они не решились перейти границу.

Напомним, что в Одесской области разоблачили водителя, помогавшего в бегстве призывников за границу.

Ранее мы писали, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклоняющий должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Польша
граница
Украина
пограничники

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