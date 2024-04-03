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Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною — ДПСУ

3 квітня 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Поляки продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною — ДПСУ
Черги авто на кордоні України. Фото: ДПСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Польські фермери наразі блокують лише три напрямки на кордоні, порівняно зі шести, як це було раніше. Зокрема, вони продовжують блокувати пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Залишаються черги на раніше розблокованих напрямках. Особливо це напрямок пункту пропуску Краківець", де 700 вантажних транспортних засобів і 400 вантажівок в черзі напроти пункту пропуску "Шегині", — зазначив Демченко.

На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" польські фермери не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу. У той час як по напрямку пункту пропуску "Угринів" польські фермери планують пропускати по одній вантажівці в бік Польщі та по три вантажівки кожні шість годин в бік України.

Нагадаємо, що 2 квітня польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" для українських вантажівок. Це сталося незабаром після тимчасового припинення протестів під час Великодніх свят. 

Також ми писали про те, що Україна на шляху вирішення питання з польськими фермерами. 

Польща
кордон
прикордонники
затори
фермери

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