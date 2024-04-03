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Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной — ГПСУ

3 апреля 2024 18:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной - ГНСУ
Очереди авто на границе Украины. Фото: ГНСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Польские фермеры блокируют только три направления на границе по сравнению с шести, как это было ранее. В частности, они продолжают блокировать пункты пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы (ГНСУ) Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Ситуация на границе

"Остаются очереди на ранее разблокированных направлениях. Особенно это направление пункта пропуска Краковец", где 700 грузовых транспортных средств и 400 грузовиков в очереди напротив пункта пропуска "Шегини", — отметил Демченко.

На пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" польские фермеры не пропускают грузовые транспортные средства, следующие из Украины в Польшу. В то время как по направлению пункта пропуска "Угринов" польские фермеры планируют пропускать по одному грузовику в сторону Польши и по три грузовика каждые шесть часов в сторону Украины.

Напомним, что 2 апреля польские фермеры решили возобновить блокировку пункта пропуска "Долгобычев-Угринов" для украинских грузовиков. Это произошло вскоре после временного прекращения протестов во время Пасхальных праздников.

Также мы писали, что Украина на пути решения вопроса с польскими фермерами.

Польша
граница
пограничники
пробки
фермеры

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