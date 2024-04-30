Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Польша официально подала заявление о размещении ядерного оружия НАТО arrow

Польша официально подала заявление о размещении ядерного оружия НАТО

30 апреля 2024 23:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша официально подала заявление о размещении ядерного оружия НАТО
Пуск американской ядерной ракеты "Миротворец". Фото иллюстративное: оф.сайт НАТО
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.

Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в прямом эфире телеканала TVP.

Читайте также:

Польша попросила у НАТО ядерное оружие

"Польша также заявила о своей готовности участвовать в этой программе. И это заявление не было отозвано", — отметил Залевский.

Однако политик напомнил, что решение о применении ядерного оружия, если оно будет размещено в Польше, будет принимать американское правительство.

Ядерное оружие — последние новости

Напомним, не так давно президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности размещения американского ядерного оружия в стране. Это было предметом польско-американских переговоров за последнее время.

В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы, чтобы сделать его частью общеевропейской обороны.

Россия же перебросила в Карельскую республику ОТРК "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками, сосредоточив комплексы на границе с Финляндией.

Польша
США
война
НАТО
ядерное оружие
армия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри