Польша официально подала заявление о размещении ядерного оружия НАТО
В правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.
Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в прямом эфире телеканала TVP.
Польша попросила у НАТО ядерное оружие
"Польша также заявила о своей готовности участвовать в этой программе. И это заявление не было отозвано", — отметил Залевский.
Однако политик напомнил, что решение о применении ядерного оружия, если оно будет размещено в Польше, будет принимать американское правительство.
Ядерное оружие — последние новости
Напомним, не так давно президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности размещения американского ядерного оружия в стране. Это было предметом польско-американских переговоров за последнее время.
В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы, чтобы сделать его частью общеевропейской обороны.
Россия же перебросила в Карельскую республику ОТРК "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками, сосредоточив комплексы на границе с Финляндией.
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