Польша официально подала заявление о размещении ядерного оружия НАТО

Пуск американской ядерной ракеты "Миротворец". Фото иллюстративное: оф.сайт НАТО

В правительстве Польши сделали официальный запрос о размещении у себя ядерного оружия НАТО. Заявка представлена для участия в международной программе Североатлантического союза Nuclear Sharing.

Об этом заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский в прямом эфире телеканала TVP.

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"Польша также заявила о своей готовности участвовать в этой программе. И это заявление не было отозвано", — отметил Залевский.

Однако политик напомнил, что решение о применении ядерного оружия, если оно будет размещено в Польше, будет принимать американское правительство.

Ядерное оружие — последние новости

Напомним, не так давно президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности размещения американского ядерного оружия в стране. Это было предметом польско-американских переговоров за последнее время.

В то же время, президент Франции Эмманюэль Макрон хочет начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Европы, чтобы сделать его частью общеевропейской обороны.

Россия же перебросила в Карельскую республику ОТРК "Искандер" с тактическими ядерными боеголовками, сосредоточив комплексы на границе с Финляндией.