Дуда зробив заяву щодо розміщення американської ядерної зброї на території Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Radek Pietruszka

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив про готовність розміщення американської ядерної зброї у країні. Це було предметом польсько-американських перемовин протягом останнього часу.

Про це він повідомив польському виданню Fakt.pl.

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За словами Дуди, він вже кілька разів говорив з США на цю тему.

"Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність. Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього", — зауважив він в інтерв'ю.

Політик повідомив, що Польща є союзником Північноатлантичного альянсу і має зобов'язання і в цьому відношенні і просто проводить спільну політику.

Також президент прокоментував загальний доступ до зброї в Польщі. Дуда наголосив, що це питання досі є дискусійним.

"Це дискусійне питання. У нашій країні немає такої традиції. Насправді якщо мені не зраджує пам'ять, в Польщі ніколи не було такого повного загального доступу до зброї. Можна обговорювати послаблення певних вимог у цьому відношенні, але я був би обережним щодо повного загального доступу до зброї", — наголосив польський лідер.

Коли в Дуди запитали, якби російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні мир без повернення Донбасу та Криму, чи потрібно на це погоджуватися, він відповів, що лише Україна може вирішувати такі питання.

"Росія не може виграти війну, це перше, і це те, що я буду твердо відстоювати, де б я не був. Треба зробити все, щоб Україна могла себе захистити. Росія, повторюю, не може виграти цю війну, й Україні має бути гарантована безпека, бажано шляхом вступу до Північноатлантичного альянсу. Що стосується можливих мирних переговорів, то тільки Україна може вирішити, чи хоче вона вести такі переговори", — пояснив Дуда.

Раніше ми писали, що Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські ракети ППО.

Також повідомлялось, що президент Польщі заявив, що Варшава не має ЗРК Patriot.