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Дуда сделал заявление о размещении американского ядерного оружия на территории Польши

22 апреля 2024 13:01
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Дуда сделал заявление о размещении американского ядерного оружия на территории Польши
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Radek Pietruszka
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности размещения американского ядерного оружия в стране. Это было предметом польско-американских переговоров в последнее время.

Об этом он сообщил польскому изданию Fakt.pl.

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По словам Дуды, он уже несколько раз говорил с США на эту тему.

"Я не скрываю, что когда меня об этом спрашивали, я заявлял о нашей готовности. Россия все больше милитаризует район Кенигсберга. Недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках ядерного обмена. Мы готовы к этому, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО», — отметил он в интервью.

Политик заявил, что Польша просто является союзником Североатлантического альянса, имеет обязательства и в этом отношении и просто проводит общую политику.

Также президент прокомментировал всеобщий доступ к оружию в Польше. Дуда подчеркнул, что этот вопрос до сих пор дискуссионный.

"Это дискуссионный вопрос. В нашей стране нет такой традиции. На самом деле если мне не изменяет память, в Польше никогда не было такого полного общего доступа к оружию. Можно обсуждать ослабление определенных требований в этом отношении, но я был бы осторожен по поводу полного общего доступа к оружию", — подчеркнул польский лидер.

Когда у Дуды спросили, если бы российский диктатор Владимир Путин предложил Украине мир без возвращения Донбасса и Крыма, нужно ли на это соглашаться, он ответил, что только Украина может решать такие вопросы.

"Россия не может выиграть войну, это первое, и это то, что я буду твердо отстаивать, где бы я ни был. Надо сделать все, чтобы Украина могла себя защитить. Россия, повторяю, не может выиграть эту войну, и Украине должно быть гарантированная безопасность, желательно путем вступления в Североатлантический альянс. Что касается возможных мирных переговоров, то только Украина может решить, хочет ли она вести такие переговоры», — пояснил Дуда.

Ранее мы писали, что Дуда заявил, что Польша может предоставить Украине советские ракеты ПВО.

Также сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет ЗРК Patriot.

Также сообщалось, что президент Польши заявил, что у Варшавы нет ЗРК Patriot.

Польша
война
Украина
ядерное оружие
Анджей Дуда

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