Макрон готовий до дискусій щодо європейського ядерного захисту

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї для захисту Європи. Він готовий зробити французьку ядерну зброю частиною загальноєвропейської оборони.

Про це Емманюель Макрон сказав в інтерв'ю французьким регіональним медіа, яке передає Barron's.

Читайте також:

Використання ядерної зброї для захисту Європи

"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка повинна включати протиракетну оборону, засоби для далекобійного ведення вогню, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території. Давайте покладемо все це на стіл і подивимося, що дійсно захищає нас у надійний спосіб", — зазначив Макрон.

За його словами, Франція збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі.

Після виходу Британії з Європейського Союзу Франція залишається єдиним його членом, який володіє власною ядерною зброєю.

У своїй промові перед студентами паризького університету Сорбонна Макрон попередив, що Європа зіткнулася з екзистенційною загрозою російської агресії.

Він закликав континент прийняти надійну оборонну стратегію, яка буде менш залежною від США.

"Бути надійним — це також мати ракети дальнього радіуса дії, щоб відлякати росіян. А ще — ядерна зброя: доктрина Франції полягає в тому, що ми можемо застосувати її, коли наші життєво важливі інтереси опиняться під загрозою. Я вже казав, що ці життєво важливі інтереси мають європейський вимір", — додав Макрон.

Нагадаємо, Макрон заявив, що умови безпеки Європи залежать від того, що Росія не виграє війну, яку вона розв'язала проти України. Наша країна є необхідною умовою європейської безпеки.

Також кожен другий француз віком 18-25 років готовий воювати за Україну, якщо захист Франції вимагатиме цього, свідчить соціологія. Опитування провели до заяви Макрона про можливе розгортання західних військ в Україні.