Понад 50 відсотків молодих французів готові воювати в Україні проти Росії — опитування

Французькі військові. Ілюстроване фото: The Stratedy Brige

Кожен другий француз віком 18-25 років готовий воювати за Україну, якщо захист Франції вимагатиме цього, свідчить соціологія. Опитування провели до заяви Макрона про можливе розгортання західних військ в Україні.

Про це повідомляє видання 20 хвилин.

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Французи готові воювати

Згідно з опитуванням, 51% молодих французів у віці від 18 до 25 років виявили готовність поїхати воювати в Україну, щоб захистити свою країну. З них 17% відповіли "абсолютно так", а ще 34% відповіли "так, можливо". Це свідчить про зростаючий інтерес молоді до активної участі у забезпеченні національної безпеки.

Додатково, 57% опитаних виявили готовність вступити до армії Франції у разі війни, навіть без прив'язки до конкретної країни або конфлікту. Це свідчить про високий рівень патріотизму та відданості власній державі серед молодого покоління.

Опитування також виявило, що майже третина молодих французів (31%) підтримує розміщення французьких військ в Україні у разі конфлікту.

Нагадаємо, що Емманюель Макрон заявив, що французькі війська будуть в Україні, але є деякі нюанси в цьому питанні.

Також ми писали про те, що Зеленський заявив, що підтримує ініціативу Макрона щодо введення західних військ в Україну.