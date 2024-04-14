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Более 50 процентов молодых французов готовы воевать в Украине против России — опрос

14 апреля 2024 21:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Более 50 процентов молодых французов готовы воевать в Украине против России — опрос
Французские военные. Иллюстрированное фото: The Stratedy Brige
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Каждый второй француз 18-25 лет готов воевать за Украину, если защита Франции потребует этого, свидетельствует социология. Опрос был проведен до заявления Макрона о возможном развертывании западных войск в Украине.

Об этом сообщает издание 20 минут.

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Французы готовы воевать

Согласно опросу, 51% молодых французов в возрасте от 18 до 25 лет выразили готовность уехать воевать в Украину, чтобы защитить свою страну. Из них 17% ответили "абсолютно да", а еще 34% ответили "да, возможно". Это свидетельствует о растущем интересе молодежи к активному участию в обеспечении национальной безопасности.

Дополнительно, 57% опрошенных выразили готовность вступить в армию Франции в случае войны даже без привязки к конкретной стране или конфликту. Это свидетельствует о высоком уровне патриотизма и преданности собственному государству среди молодого поколения.

Опрос также выявил, что около трети молодых французов (31%) поддерживают размещение французских войск в Украине в случае конфликта.

Напомним, что Эмманюэль Макрон заявил, что французские войска будут в Украине, но есть некоторые нюансы в этом вопросе.

Также мы писали о том, что Зеленский заявил, что поддерживает инициативу Макрона по введению западных войск в Украину.

 

Франция
Эммануэль Макрон
опрос
война в Украине

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