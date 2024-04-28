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Макрон готов к дискуссиям по европейской ядерной защите

28 апреля 2024 18:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Макрон готов к дискуссиям по европейской ядерной защите
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет начать дискуссию по использованию ядерного оружия для защиты Европы. Он готов сделать французское ядерное оружие частью общеевропейской обороны.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал в интервью французским региональным медиа, которое передает Barron's.

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Использование ядерного оружия для защиты Европы

"Я выступаю за открытие этой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Давайте положим все это на стол и посмотрим, что действительно защищает нас надежным способом", — отметил Макрон.

По его словам, Франция сохранит свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли.

После выхода Британии из Европейского Союза Франция остается единственным его членом, владеющим собственным ядерным оружием.

В своем выступлении перед студентами парижского университета Сорбонна Макрон предупредил, что Европа столкнулась с экзистенциальной угрозой российской агрессии.

Он призвал континент принять надежную оборонную стратегию, которая будет менее зависима от США.

"Быть надежным — это также иметь ракеты дальнего радиуса действия, чтобы отпугнуть россиян. А еще — ядерное оружие: доктрина Франции заключается в том, что мы можем применить его, когда наши жизненно важные интересы окажутся под угрозой. Я уже говорил, что эти жизненно важные интересы имеют европейское измерение", — добавил Макрон.

Напомним, Макрон заявил, что условия безопасности Европы зависят от того, что Россия не выиграет войну, которую она развязала против Украины. Наша страна является необходимым условием европейской безопасности.

Также каждый второй француз в возрасте 18-25 лет готов воевать за Украину, если защита Франции потребует этого, свидетельствует социология. Опрос был проведен до заявления Макрона о возможном развертывании западных войск в Украине.

Франция
Эммануэль Макрон
Европа
ядерное оружие
безопасность

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