Макрон пояснив, навіщо потрібне "Олімпійське перемир'я" між Україною і Росією

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон сподівається, що під час Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі у другій половині літа, вдасться досягнути так званого "Олімпійського перемир’я" у війні, яку Росія веде проти України. На аналогічне перемир'я він сподівається і у випадку з конфліктом між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це говориться у матеріалі BFM TV у понеділок, 15 квітня.

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Макрон сподівається на "Олімпійське перемир'я"

"Ми хочемо працювати над "Олімпійським перемир’ям", і я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів", — заявив Макрон.

Макрон зазначив, що звернеться по допомогу до президента Китаю Сі Цзіньпіна, який через кілька тижнів має відвідати Париж. Він нагадав, що його китайський колега вже був залучений до подібної місії у 2022 році з нагоди зимових Олімпійських ігор.

Президент Франції додав, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати "моментом дипломатичного миру".

Макрон також зазначив, що російські спортсмени будуть виступати на Олімпійських іграх під нейтральним прапором.

Раніше ми розповідали, що з 26 липня по 11 серпня в Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Через повномасштабне вторгнення в Україну росіяни зможуть брати участь тільки у нейтральному статусі.

У липні збірна України U-23 уперше в історії зіграє на Олімпійських іграх. До Парижу команду повезе головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань.