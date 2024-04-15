Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Макрон объяснил, зачем нужно "Олимпийское перемирие" между Украиной и Россией arrow

Макрон объяснил, зачем нужно "Олимпийское перемирие" между Украиной и Россией

15 апреля 2024 15:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Макрон объяснил, зачем нужно "Олимпийское перемирие" между Украиной и Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что во время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже во второй половине лета, удастся достичь так называемого "Олимпийского перемирия" в войне, которую Россия ведет против Украины. На аналогичное перемирие он надеется и в случае конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом говорится в материале BFM TV в понедельник, 15 апреля.

Читайте также:

Макрон надеется на "Олимпийское перемирие"

"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, к которой я попытаюсь привлечь многих наших партнеров", — заявил Макрон.

Макрон отметил, что обратится за помощью к президенту Китая Си Цзиньпину, который через несколько недель должен посетить Париж. Он напомнил, что его китайский коллега уже был вовлечен в подобную миссию в 2022 году по случаю зимних Олимпийских игр.

Президент Франции добавил, что Олимпийские игры в 2024 году должны стать "моментом дипломатического мира".

Макрон также отметил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее мы рассказывали, что с 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Из-за полномасштабного вторжения в Украину россияне смогут участвовать только в нейтральном статусе.

В июле сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. В Париж команду повезет главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.

Франция
война
Эммануэль Макрон
Украина
Олимпийские игры
Париж
перемирие
Олимпиада-2024
Россия
Париж-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю