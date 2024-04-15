Макрон объяснил, зачем нужно "Олимпийское перемирие" между Украиной и Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что во время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже во второй половине лета, удастся достичь так называемого "Олимпийского перемирия" в войне, которую Россия ведет против Украины. На аналогичное перемирие он надеется и в случае конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Об этом говорится в материале BFM TV в понедельник, 15 апреля.

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Макрон надеется на "Олимпийское перемирие"

"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, к которой я попытаюсь привлечь многих наших партнеров", — заявил Макрон.

Макрон отметил, что обратится за помощью к президенту Китая Си Цзиньпину, который через несколько недель должен посетить Париж. Он напомнил, что его китайский коллега уже был вовлечен в подобную миссию в 2022 году по случаю зимних Олимпийских игр.

Президент Франции добавил, что Олимпийские игры в 2024 году должны стать "моментом дипломатического мира".

Макрон также отметил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее мы рассказывали, что с 26 июля по 11 августа в Париже пройдут Олимпийские игры. Из-за полномасштабного вторжения в Украину россияне смогут участвовать только в нейтральном статусе.

В июле сборная Украины U-23 впервые в истории сыграет на Олимпийских играх. В Париж команду повезет главный тренер "Александрии" Руслан Ротань.