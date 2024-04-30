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Польща офіційно подала заяву на розміщення ядерної зброї НАТО

30 квітня 2024 23:46
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Ілля Рябінін
редактор
Польща офіційно подала заяву на розміщення ядерної зброї НАТО
Пуск американської ядерної ракети "Миротворець". Фото ілюстративне: оф.сайт НАТО
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В уряді Польщі зробили офіційний запит щодо розміщення у себе ядерної зброї НАТО. Заявка представлена для участі у міжнародній програмі Альянсу Nuclear Sharing.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в прямому етері телеканалу TVP.

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"Польща також заявила про свою готовність брати участь у цій програмі. І ця заява не була відкликана", — зазначив Залевський.

Водночас політик нагадав, що рішення про застосування ядерної зброї, якщо вона буде розміщена у Польщі, буде ухвалювати американський уряд.

Ядерна зброя — останні новини

Нагадаємо, не так давно президент Польщі Анджей Дуда повідомив про готовність розміщення американської ядерної зброї у країні. Це було предметом польсько-американських перемовин протягом останнього часу.

Водночас президент Франції Емманюель Макрон хоче розпочати дискусію про використання ядерної зброї для захисту Європи, аби зробити її частиною загальноєвропейської оборони.

А Росія перекинула до Карельської республіки ОТРК "Іскандер" з  тактичними ядерними боєголовками, зосередивши комплекси на кордоні з Фінляндією.

Польща
США
війна
НАТО
ядерна зброя
армія

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