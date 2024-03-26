Польша обманом пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси — расследование

Мебельная древесина из Беларуси. Фото: Deutsche Welle

Подсанкционная белорусская древисина попадает на территорию ЕС через Польшу с помощью поддельных документов казахского происхождения груза. В то же время, польские таможенники говорят, что не имеют физической возможности проверять подлинность всех таможенных деклараций.

Об этом сообщается в совместном расследовании Белорусского расследовательского центра, проекта Радио.Свобода "Схемы" и польской Gazeta Wyborcza.

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Медийщики установили, что после санкций в отношении белорусской древесины существенно возрос импорт из Казахстана. По данным Евростата, в 2022 году из Казахстана ввезли товаров из дерева на 14 миллионов евро, а в прошлом году показатели выросли в пять раз — до 68 миллионов евро.

Анализ одного из контрактов между казахской фирмой Nurr-electro и польской PLRBL на поставку соснового палисада на сумму в миллион евро, подписанный в октябре 2022 года говорит о том, что поставки должны были произойти в прошлом году. Однако выяснилось невероятное.

Поддельные документы. Источник: Схемы

"Подписи и печати на документе Nurr-electro фальшивы, и, как отметили два независимых эксперта по графическому дизайну, наложены на документы с помощью фоторедактора", — говорится в расследовании.

Поддельные документы. Источник: Схемы

Слова медийщиков подтвердил и юрист Nurr-electro Арман Тулиевич: в комментарии он заявил, что финансовых операций "по такому соглашению не было, не то что товара", а у компании даже не имеет печатей такого образца. А один из работников белорусской компании-перевозчика "Галлардо" на правах анонимности признался, что древесина действительно белорусская.

"Мы из Казахстана не везли, мы из Беларуси везли, нам там загрузили", — отметил он в комментарии журналистам.

С помощью источников на рынке расследователи выяснили, что отгрузка древесины происходила в Беларуси, со склада предприятия, владельцем которого является глава польской компании-покупателя PLRBL Олег Янович. Общаться с журналистами он отказался.

Реакция Польши

В польском МИДе в ответ на запрос журналистов заявили, что обход санкций не входит в их компетенцию. В то же время польские таможенники заявили, что не имеют физической возможности проверять все таможенные декларации.

"Из Министерства внутренних дел Польши поступил ответ, что по изложенным в запросе фактам началась проверка, но от дальнейших комментариев ведомство воздержалось", — говорится в материале.

Напомним, ранее в Польше задержали и депортировали двух журналистов издания Rajon.in.ua, фиксировавших факты торговли между Польшей и Россией. После конфискации их техники депортировали из страны.

Незадолго польские правоохранители у границы с Беларусью задержали украинского журналиста Михаила Ткача вместе с оператором, снимавшим материал о транзите продукции между Польшей, Россией и Беларусью. Впоследствии польская полиция заявила, что эта информация — фейк.