Польща обманом пропускає в ЄС підсанкційну деревину з Білорусі — розслідування

Меблева деревина з Білорусі. Фото: Deutsche Welle

Підсанкційна білоруська деревина потрапляє на територію ЄС через Польщу за допомогою підроблених документів казахського походження вантажу. Водночас польські митники кажуть, що не мають фізичної можливості перевіряти справжність усіх митних декларацій.

Про це повідомляється у спільному розслідуванні Білоруського розслідувального центру, проєкту Радіо.Свобода "Схеми" та польської Gazeta Wyborcza.

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Медійники встановили, що після санкцій щодо білоруської деревини суттєво зріс імпорт з Казахстану. За даними Євростату, у 2022 році з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 мільйонів євро, а торік показники зросли вп'ятеро — до 68 мільйонів євро.

Аналіз одного з контрактів між казахською фірмою Nurr-electro та польською PLRBL на постачання соснового палісаду на суму у мільйон євро, укладений у жовтні 2022 року, зазначає, що постачання мало статися торік. Проте з'ясувалося неймовірне.

Підроблені документи. Джерело: Схеми

"Підписи та печатки на документі Nurr-electro фальшиві, і, як зазначили двоє незалежних експертів з графічного дизайну, накладені на документи за допомогою фоторедактора", — йдеться у розслідуванні.

Підроблені документи. Джерело: Схеми

Слова медійників підтвердив і юрист Nurr-electro Арман Тулієвич: в коментарі він заявив, що фінансових операцій "за такою угодою не було, не те що товару", а компанія навіть не має печаток такого зразка. А один з працівників білоруської компанії-перевізника "Галлардо" на правах анонімності зізнався, що деревина дійсно білоруська.

"Ми з Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили", — зазначив він в коментарі журналістам.

За допомогою джерел на ринку розслідувачі з'ясували, що відвантаження деревини відбувалось у Білорусі, зі складу підприємства, власником якого є голова польської компанії-покупця PLRBL Олег Янович. Спілкуватися з журналістами він відмовився.

Реакція Польщі

У польському МЗС у відповіді на запит журналістів заявили, що обхід санкцій не належить до їхньої компетенції. Водночас польські митники заявили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації.

"З Міністерства внутрішніх справ Польщі надійшла відповідь, що за викладеними у запиті фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів відомство утрималось", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше у Польщі затримали та депортували двох журналістів видання Rajon.in.ua, які фіксували факти торгівлі між Польщею та Росією. Після конфіскації їхньої техніки їх депортували з країни.

Незадовго польські правоохоронці біля кордону з Білоруссю затримали українського журналіста Михайла Ткача разом з оператором, які знімали матеріал про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю. Згодом польська поліція заявила, що ця інформація — фейк.