Похороны Навального — какой ультиматум поставили следователи матери политика

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в зале суда. Фото: росСМИ

Мать российского оппозиционера Алексея Навального получила ультиматум от следователя касательно похорон политика. Перед Людмилой Навальной поставили выбор: либо она соглашается на тайные похороны, либо оппозиционера похоронят на территории колонии.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter в пятницу, 23 февраля.

Ультиматум от следователя касательно похорон Навального

Ярмыш указала, что около 16:00 матери покойного Навального поступил звонок от следователя, который поставил женщине ультиматум.

"Час назад матери Алексея позвонил следователь и поставил ультиматум. Или она в течение 3 часов соглашается на тайные похороны без публичного прощания, или Алексея похоронят в колонии. Она отказалась вести переговоры с СК, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь добавила, что Людмила требует от руководства колонии придерживаться закона, согласно которому тело должны передать в течение двух суток с момента установления причин смерти.

"Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток заканчиваются завтра. Они настаивают на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями", — отметила Ярмыш.

Скриншот поста Ярмыш

Смерть Навального — что известно

По данным российских СМИ, причиной смерти Навального 16 февраля стало то, что у политика оторвался тромб.

Тело оппозиционера показали его матери. Следователи и ранее угрожали Людмиле Навальной и требовали провести тайные похороны сына.

Позже мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти. Перед этим было проведено вскрытие и стало известно, что написано в медицинском заключении о смерти политика.

Также президент США Джо Байден встретился с женой и дочерью покойного Навального, чтобы передать их семье свои глубокие соболезнования.