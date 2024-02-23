Похорони Навального — який ультиматум поставили слідчі матері політика

Російський опозиційний політик Олексій Навальний в залі суду. Фото: росЗМІ

Мати російського опозиціонера Олексія Навального отримала ультиматум від слідчого щодо поховання політика. Перед Людмилою Навальною поставили вибір: або вона погоджується на таємний похорон, або опозиціонера поховають на території колонії.

Про це повідомила прессекретарка політика Кіра Ярмиш у Twitter в п'ятницю, 23 лютого.

Ультиматум від слідчого щодо поховання Навального

Ярмиш вказала, що близько 16:00 до матері покійного Навального надійшов дзвінок від слідчого, який поставив жінці ультиматум.

"Годину тому матері Олексія зателефонував слідчий та поставив ультиматум. Або вона протягом 3 годин погоджується на таємні похорони без публічного прощання, або Олексія поховають у колонії. Вона відмовилася вести переговори з СК, бо не мають повноважень вирішувати, як і де їй ховати сина", — йдеться в повідомленні.

Прессекретарка додала, що Людмила вимагає від керівництва колонії дотриматися закону, згідно з яким тіло мають передати протягом двох діб з моменту встановлення причин смерті.

"Згідно з медичними документами, які вона підписувала, ці дві доби закінчуються завтра. Вона наполягає на тому, щоб влада дала провести похорон і панахиду відповідно до звичаїв", — зауважила Ярмиш.

Скриншот допису Ярмиш

Смерть Навального — що відомо

За даними російських ЗМІ, причиною смерті Навального 16 лютого стало те, що у політика відірвався тромб.

Тіло опозиціонера показали його матері. Слідчі і раніше погрожували Людмилі Навальній та вимагали провести таємні похорони сина.

Пізніше мати Навального підписала медичне свідоцтво про його смерть. Перед цим було проведено розтин тіла та стало відомо, що написано в медичному висновку про смерть політика.

Також президент США Джо Байден зустрівся з дружиною та дочкою покійного Навального, щоб передати їх сім'ї свої глибокі співчуття.